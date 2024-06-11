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Гранат посоветовал сборной России отправиться в турне по Африке

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший защитник сборной России Владимир Гранат посоветовал национальной команде устроить турне по Африке.

«Будет интересно отправиться в африканское турне. Но все зависит от соперника. Если наша команда проведет матчи против сборных, которые участвуют на крупных турнирах, то это другой разговор. Со сборной Танзании, конечно, такой выезд никакой пользы не принесет. Нужны команды уровня Камеруна как минимум. Россия уверенно и качественно обыграла Белоруссию. Наша команда в нынешних реалиях на голову сильнее этой сборной», — приводит Legalbet слова Граната.

В 2024 году сборная России провела два товарищеских матча — против Сербии (4:0) и Белоруссии (4:0).

Источник: Legalbet
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