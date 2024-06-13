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Кавазашвили: «Нынешняя сборная России не вышла бы из группы на Евро-2024»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили считает, что сборная России не вышла бы из группы на чемпионате Европы-2024.

«Та команда, которая есть у нас сейчас, не вышла бы из группы. Мы очень сильно отстали за последнее время. В сборной России сейчас нет звезд. Российские клубы, которые всегда давали сильных футболистов, заполнены легионерами, а их не пускают в нашу сборную. Надо ставить своих воспитанников, а они не играют в основных составах клубов», — цитирует Metaratings.ru Кавазашвили.

Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля в десяти городах Германии.

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-nyneshnyaya-sbornaya-rossii-ne-vyshla-by-iz-gruppy-na-evro-2024-372210/
Анзор Кавазашвили
Футбол
Сборная России по футболу
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