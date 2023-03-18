Пономарев — о невызове Чалова в сборную: «Карпин прав, я бы тоже так сделал»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарев согласен с решением главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать в национальную команду форварда красно-синих Федора Чалова.

«Дело не в количестве голов. Есть такие форварды, которые могут сыграть на отскоках, на ошибках, они забивают. А чтобы самостоятельно что-то сделать, например, обыграть накоротке защитника или на замахе, как-то обмануть, продавить защитника – у Федора этого нет. Здесь Карпин прав, я бы тоже так сделал.

Он не настоящий форвард, он зависимый от партнёров и того, как они его будут «обслуживать». Мне в этом плане Заболотный больше нравится. Он хоть парень и нетехничный, да и с мячом работает неважно, но он смелый, лезет в штрафную площадку. Я написал ему, над чем нужно работать. У Чалова нет характера настоящего форварда, поэтому на него трудно рассчитывать», – приводит Metartings.ru слова Пономарева.

В этом сезоне Чалов забил 14 голов в 26 матчах и является лучшим бомбардиром ЦСКА.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя – против сборной Ирака.