Орлов — о составе сборной России: «Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться»

Комментатор Геннадий Орлов оценил вызов в сборную России восьми игроков «Спартака».

«Конечно, это ностальгия! Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков «Спартака». На Кубке Европы 60-го года тоже был «спартаковский» костяк. Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться. Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят», — цитирует Sport24 Орлова.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.