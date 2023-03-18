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18 марта, 03:32

Орлов — о составе сборной России: «Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Георгий Джикия и Александр Соболев
Георгий Джикия и Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Комментатор Геннадий Орлов оценил вызов в сборную России восьми игроков «Спартака».

«Конечно, это ностальгия! Я то еще помню олимпийскую сборную 56-го года. Там костяк состоял из игроков «Спартака». На Кубке Европы 60-го года тоже был «спартаковский» костяк. Ребята, которых взял Карпин — достойные. Не вижу ни одной кандидатуры, в которой можно было бы сомневаться. Карпин определяет состав и ясно, что ему надо работать с перспективой. В ближайшие год-два наша сборная вряд ли будет участвовать в каких-то турнирах. Поэтому сейчас надо привлекать молодых ребят», — цитирует Sport24 Орлова.

В марте сборная России проведет два контрольных матча: 23 марта против сборной Ирана, а три дня спустя — против сборной Ирака.

Георгий Джикия и&nbsp;Валерий Карпин. В заявке сборной России сразу восемь спартаковцев. Теперь это базовый клуб для команды Карпина?

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-17-orlov-o-vosmerykh-igrokakh-spartaka-v-sbornoy-nostalgiya-ni-odnoy-kandidatury-v-kotoroy-mozhno-somnevatsya
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Сборная России по футболу
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