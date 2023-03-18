Дуймович заявил, что азиатские футбольные федерации давно рассматривают членство РФС

Бывший игрок «Динамо» Томислав Дуймович поделился мнением об участии сборной России в азиатских турнирах.

«Я только за, чтобы сборная России играла в азиатских турнирах по типу CAFA. У команды Карпина по сути нет выбора. Футболистом что, играть двухсторонки? Какая тогда мотивация ехать в сборную? Сейчас в России ищут пути, как мотивировать футболистов играть за сборную и на этом турнире россиянам нужно обязательно сыграть. Как будет дальше — никто не знает. Хотелось бы, чтобы не только футбол, но и весь российский спорт вернулся в Европу. Однако приглашение России на турнир CAFA показывает, что россияне могут скоро быть в Азии. Я бы не закрывал этот вопрос. Раз азиатские сборные пригласили Россию на этот турнир, значит азиатские футбольные федерации давно рассматривают членство РФС в их конфедерацию. Может, турнир CAFA действительно станет следующим шагом для перехода российского футбола в АФК. Этот вопрос надо оставить открытым», — приводит слова Дуймовича Sport24.

13 марта сообщалось, что сборная России может принять участие в первом чемпионате Центральной Азии. Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке.