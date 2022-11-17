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Сегодня, 21:23

Бояринцев заявил, что некоторые дебютанты сборной России разочаровали его в матче с Таджикистаном

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал ничью сборной России с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Откровенно говоря, некоторые ребята-дебютанты разочаровали. Я думаю, что когда вызывают в сборную, на поле должно быть видно какое-то желание хотя бы, отдача. Да, может что-то не получаться, может быть волнение, но все равно свой уровень надо показывать. Я не буду переходить на персоналии, я не вижу смысла в этом. Многие играют в ведущих командах нашего чемпионата, мало кому сегодня удалось себя проявить.
Сборная Таджикистана проявила сильную волю, хорошую организацию, они неплохо оборонялись в первом тайме, а потом осмелели и начали во втором атаковать. Второй тайм они хорошо провели и угрожали воротам нашим. Можно сказать, что не топовая сборная нам противостояла, но все равно доставила множество проблем. У нас было преимущество, был контроль мяча определенный, но я уверен, что многие болельщики не увидели того, чего ожидали от этой игры», — приводит «Газета.ru» слова Бояринцева.

20 ноября сборная России проведет товарищескую игру против Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте и начнется в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/11/17/19062097.shtml
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