Бояринцев заявил, что некоторые дебютанты сборной России разочаровали его в матче с Таджикистаном

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев прокомментировал ничью сборной России с Таджикистаном (0:0) в товарищеском матче.

«Откровенно говоря, некоторые ребята-дебютанты разочаровали. Я думаю, что когда вызывают в сборную, на поле должно быть видно какое-то желание хотя бы, отдача. Да, может что-то не получаться, может быть волнение, но все равно свой уровень надо показывать. Я не буду переходить на персоналии, я не вижу смысла в этом. Многие играют в ведущих командах нашего чемпионата, мало кому сегодня удалось себя проявить.

Сборная Таджикистана проявила сильную волю, хорошую организацию, они неплохо оборонялись в первом тайме, а потом осмелели и начали во втором атаковать. Второй тайм они хорошо провели и угрожали воротам нашим. Можно сказать, что не топовая сборная нам противостояла, но все равно доставила множество проблем. У нас было преимущество, был контроль мяча определенный, но я уверен, что многие болельщики не увидели того, чего ожидали от этой игры», — приводит «Газета.ru» слова Бояринцева.

20 ноября сборная России проведет товарищескую игру против Узбекистана. Матч пройдет в Ташкенте и начнется в 15.00 по московскому времени.