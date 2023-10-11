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Ондуа: «Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа заявил о желании вернуться в Россию Он также отметил, что следит за РПЛ.

— Хотелось бы вам еще поиграть в России? Есть ли конкретная команда, которая подходит вашему стилю?

— Для меня это останется тайной. Я бы хотел вернуться в Россию и играть здесь, это мои планы. На данный момент я играю в Швейцарии, что будет дальше — посмотрим. Дай бог, чтобы я вернулся. Не могу предположить какую-то конкретную команду. Я слежу за российским футболом, там много моих друзей. Думаю, что футбол сейчас стал более легким для российских футболистов, у них больше возможностей. Когда я был в академии «Локомотива», было много сильных легионеров, больше, чем сейчас. Для молодых футболистов хорошо, что у них есть возможность развиваться на таком высоком уровне, — заявил Ондуа.

27-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». Летом этого года он вернулся из немецкого «Ганновера» в швейцарский «Серветт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Гаэль Ондуа
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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