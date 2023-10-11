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Сегодня, 18:53

Ондуа заявил, что будет играть против сборной России в бутсах с российским флагом

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал, что сыграет товарищеский матч против сборной России в бутсах с российским флагом.

— Будете ли завтра играть в бутсах с флагом России, как на чемпионате мира в Катаре?

— Я играл так не только на чемпионате мира. Уже больше десяти лет выхожу на поле так. Завтра тоже буду играть с российским флагом. Это моя родная страна, и это останется моей традицией на всю жизнь

— С кем вы общаетесь из сборной России?

— Это очень важный матч. У меня много друзей в сборной России, я общаюсь со многими ребятами из команды.

— У вас хорошие воспоминания о периоде в ЦСКА?

— Конечно. Я являюсь тем, кем являюсь сейчас, благодаря ЦСКА, «Локомотиву», «Анжи». Я им всем благодарен

— Что чувствуете перед этим матчем, учитывая, что вы так долго играли в России?
— Это очень важный матч для меня. Россия — страна, которая меня вырастила. Я играл тут много лет, своим профессионализмом я обязан России. Мы готовы показать наш лучший футбол. Мы долго готовились к этому матчу, каждый из нас заслужил возможность отстаивать цвета своей национальной сборной, — сказал Ондуа.

27-летний полузащитник является воспитанником «Локомотива». Летом этого года он вернулся из немецкого «Ганновера» в швейцарский «Серветт».

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало игры — в 19.00 по московскому времени.

Гаэль Ондуа
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Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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