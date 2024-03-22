Зделар: «Сборная России смогла бы выйти из группы на Евро-2024»

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил игру сборной России. 21 марта национальная команда обыграла Сербию со счетом 4:0.

«Смогла бы Россия выйти из группы на Евро-2024? Да. У сборной России очень хорошие игроки, которые способны на это», — приводит слова Зделара Sport24.

В феврале 2022 года УЕФА отстранила сборную России от участия на турнирах под ее эгидой.

В рейтинге ФИФА национальная команда занимает 38-ю строчку.