Зделар: «Сборная России смогла бы выйти из группы на Евро-2024»
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар оценил игру сборной России. 21 марта национальная команда обыграла Сербию со счетом 4:0.
«Смогла бы Россия выйти из группы на Евро-2024? Да. У сборной России очень хорошие игроки, которые способны на это», — приводит слова Зделара Sport24.
В феврале 2022 года УЕФА отстранила сборную России от участия на турнирах под ее эгидой.
В рейтинге ФИФА национальная команда занимает 38-ю строчку.
Источник: Sport24
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