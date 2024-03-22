Хлусевич — о разгроме сербов: «Соперник играл в полноги? Может, это мы были хороши»

Защитник сборной России Даниил Хлусевич в разговоре с «СЭ» подвел итоги товарищеского матча против национальной команды Сербии (4:0).

— Не было ощущения, что сербы играли в полноги?

— Не сказал бы так. Обсудим игру с тренером. Посмотрим, что скажет. Может, это мы неплохо играли (улыбается). Мы готовились к сербам целенаправленно, разбирали их игру. Возможно, это сыграло свою роль.

25 марта сборная России на «ВТБ Арене» в Москве сыграет товарищеский матч с Парагваем.