Карпин о дебюте Пиняева за сборную: «Для 18-летнего мальчика он выглядел достойно»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют полузащитника Сергея Пиняева за национальную команду в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Состав на Узбекистан будет абсолютно другой. Пиняев, Садулаев, Сычевой, Солдатенков — для многих это была первая игра. Надеюсь, в следующем матче будет более цельный футбол. Пиняев? Для дебютной игры 18-летнего мальчика он выглядел достойно», — сказал Карпин.

Игра с Таджикистаном — первая для Пиняева в составе сборной России, он стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды. Футболист появился на поле в возрасте 18 лет и 15 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Игорю Акинфееву, который дебютировал за сборную в возрасте 18 лет и 20 дней.