Карпин о дебюте Пиняева за сборную: «Для 18-летнего мальчика он выглядел достойно»
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют полузащитника Сергея Пиняева за национальную команду в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).
«Состав на Узбекистан будет абсолютно другой. Пиняев, Садулаев, Сычевой, Солдатенков — для многих это была первая игра. Надеюсь, в следующем матче будет более цельный футбол. Пиняев? Для дебютной игры 18-летнего мальчика он выглядел достойно», — сказал Карпин.
Игра с Таджикистаном — первая для Пиняева в составе сборной России, он стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды. Футболист появился на поле в возрасте 18 лет и 15 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Игорю Акинфееву, который дебютировал за сборную в возрасте 18 лет и 20 дней.
Новости