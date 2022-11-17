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Карпин о дебюте Пиняева за сборную: «Для 18-летнего мальчика он выглядел достойно»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил дебют полузащитника Сергея Пиняева за национальную команду в товарищеском матче против Таджикистана (0:0).

«Состав на Узбекистан будет абсолютно другой. Пиняев, Садулаев, Сычевой, Солдатенков — для многих это была первая игра. Надеюсь, в следующем матче будет более цельный футбол. Пиняев? Для дебютной игры 18-летнего мальчика он выглядел достойно», — сказал Карпин.

Игра с Таджикистаном — первая для Пиняева в составе сборной России, он стал самым молодым дебютантом в истории национальной команды. Футболист появился на поле в возрасте 18 лет и 15 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал вратарю Игорю Акинфееву, который дебютировал за сборную в возрасте 18 лет и 20 дней.

Валерий Карпин
Сергей Пиняев
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