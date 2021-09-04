Петржела — о победе сборной России: «Супер! Это очень поможет Карпину!»
Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).
«Победа сборной России — это супер! Это очень поможет психике игроков и Карпина. У России есть все шансы выйти напрямую на чемпионат мира в Катаре. Почему нет? Тем более, что я жду ничью в матче Словакия — Хорватия. Словаки дома не проигрывают, поэтому будет очень тяжело. Будет все так, не волнуйтесь», — сказал Петржела «СЭ».
Этот матч стал вторым для сборной России под руководством главного тренера Валерия Карпина. 1 сентября россияне сыграли вничью со сборной Хорватии (0:0).
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