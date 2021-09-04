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Кавазашвили — о победе сборной России: «Наши игроки мертвые! Мне их жалко»

22:17
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Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).

«Любая победа — хорошо. Не бывает, чтобы после нее была горечь, но бывает осадок на сердце. Как мы добились этой победы? Во всем мире идет прогресс у сборных команд, они играют лучше. А когда мы смотрим на нашу сборную и не можем ничего понять, возникает вопрос: почему мы дошли до этого? Мне стало жалко сегодня наших ребят, они мертвые. Сегодня играли две серые команды. Кипр никогда не был великой командой с великими футболистами, но мы знаем, какие игроки у нас были раньше», — сказал Квазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Кавазашвили отметил, что РФС должен задуматься о доминировании Кипра во втором тайме.

«Да, у нас есть победа, мы знаем, что мы выиграем Мальту, но что будет дальше? Нам никто не уступит. После игры Ерохин бросился на землю и еле дышал. Во втором тайме ребята встали, а Кипр доминировал. Пусть руководство РФС задумается об этом», — добавил Кавазашвили.

Следующий матч сборная России проведет в Москве против Мальты. начало встречи запланировано на 7 сентября в 21:45 по московскому времени.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Кипр 0
Россия 2
Матч завершен

П2

38%

1.40

Ф2 (-1)

22%

1.62

ТБ 2.5

18%

2.03
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа H
Словакия 0
Хорватия 1
Матч завершен

П2

29%

1.96

1X

17%

1.90

Обе забьют - да

15%

2.06
⚽ Футбол. Отбор ЧМ-2022: Европа. Группа D
Украина 1
Франция 1
Матч завершен

П2

33%

1.63

ТБ 2.0

21%

1.58

Ф1 (+1)

16%

1.76

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