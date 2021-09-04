Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Кипра (2:0).

«Любая победа — хорошо. Не бывает, чтобы после нее была горечь, но бывает осадок на сердце. Как мы добились этой победы? Во всем мире идет прогресс у сборных команд, они играют лучше. А когда мы смотрим на нашу сборную и не можем ничего понять, возникает вопрос: почему мы дошли до этого? Мне стало жалко сегодня наших ребят, они мертвые. Сегодня играли две серые команды. Кипр никогда не был великой командой с великими футболистами, но мы знаем, какие игроки у нас были раньше», — сказал Квазашвили в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Кавазашвили отметил, что РФС должен задуматься о доминировании Кипра во втором тайме.

«Да, у нас есть победа, мы знаем, что мы выиграем Мальту, но что будет дальше? Нам никто не уступит. После игры Ерохин бросился на землю и еле дышал. Во втором тайме ребята встали, а Кипр доминировал. Пусть руководство РФС задумается об этом», — добавил Кавазашвили.

Следующий матч сборная России проведет в Москве против Мальты. начало встречи запланировано на 7 сентября в 21:45 по московскому времени.