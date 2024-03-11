Сборная России начнет сбор на базе «Динамо» в Новогорске 15 марта

Сборная России планирует начать подготовку к товарищеским матчам с командами Сербии и Парагвая 15 марта, сообщает «РБ Спорт». Игры сборной России с Сербией и Парагваем состоятся на стадионе «Динамо» в Москве 21 и 25 марта соответственно.

По данным источника, подготовка команды начнется сразу после всех игр четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России — 15 марта.

Занятия будут проходить на базе футбольного клуба «Динамо». Это связано с тем, что качество газонного покрытия после зимы на динамовских полях гораздо выше.