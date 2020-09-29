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Первый канал покажет матч Россия — Швеция

16:24
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Товарищеский матч между сборными России и Швеции в прямом эфире покажет Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.

Игра состоится в четверг, 8-го октября на «ВЭБ Арене». Начало матча — в 19.00 (мск).

Ранее главный тренер Станислав Черчесов объявил список игроков на октябрьские матчи сборной России. Кроме Швеции, России предстоит провести игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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