Товарищеский матч между сборными России и Швеции в прямом эфире покажет Первый канал, сообщает пресс-служба телеканала.

Игра состоится в четверг, 8-го октября на «ВЭБ Арене». Начало матча — в 19.00 (мск).

Ранее главный тренер Станислав Черчесов объявил список игроков на октябрьские матчи сборной России. Кроме Швеции, России предстоит провести игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).