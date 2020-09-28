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Сборная России назвала состав на матчи в октябре. В нем — Жиров, Кутепов, Черышев и Кузяев

13:35
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Далер Кузяев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Тренерский штаб сборной России определился с заявкой на предстоящие матчи в октябре, сообщает официальный Telegram-канал национальной команды. Команда Станислава Черчесова проведет контрольную встречу со Швецией (8 октября) и игры группового турнира Лиги наций с Турцией (11 октября, Москва), Венгрией (14 октября, Москва).

Список вызванных футболистов выглядит следующим образом:

вратари — Гильерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»);

защитники — Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба — «Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Мариу Фернандес (ЦСКА);

полузащитники — Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (трое — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев (без клуба);

нападающие — Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).

Тренировки стартуют 3 октября на базе сборной в Новогорске.

Дополнительная информация:

https://t.me/teamrussia/93

Сборная России по футболу: состав, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр

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