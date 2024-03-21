Перед матчем Россия — Сербия почтили память Василия Уткина минутой молчания

Перед началом товарищеского матча между сборными России и Сербии почтили память журналиста и комментатора Василия Уткина.

На стадионе «ВТБ-Арена» был показан видеоролик из комментариев Уткина, а затем объявили минуту молчания.

О смерти Уткина стало известно 19 марта. 6 марта ему исполнилось 52 года.

Уткин работал на телевидении с 1994 года. Он дважды становился лауреатом телевизионной премии ТЭФИ в номинации «Лучший спортивный комментатор» — в 2004 и 2005 годах.

Сборная России проведет товарищескую встречу со сборной Сербии 21 марта на «ВТБ-Арене» в Москве. Начало игры — в 20.00 по местному времени. 25 марта команда Валерия Карпина там же сыграет против сборной Парагвая.