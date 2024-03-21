Тарпищев: «Жду хорошей игры от сборной России в матче с Сербией»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Сербии по футболу.

«Жду хорошей игры от сборной, чтобы была интересной и ребята бились до конца. Сербия — сильнейший соперник сборной за последнее время. В отношениях с Европой оттепель? Думаю, с каждым днем будет только лучше!» — сказал Тарпищев.

21 марта в Москве на «ВТБ Арене» пройдет товарищеский матч сборных России и Сербии. Начало — в 20.00 мск.