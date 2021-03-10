Онопко назвал четверку защитников для сборной России

Бывший защитник сборной России Виктор Онопко назвал предпочтительный вариант защитной линии национальной команды на чемпионате Европы.

— Назовете свой вариант обороны сборной?

— Справа Фернандес, слева Щенников, в центре Джикия с Дивеевым. Мог бы еще и Караваев пригодиться.

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

(Александр Львов)

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