Большое интервью с бывшим тренером ЦСКА.

Капитан сборной и «Спартака» Романцева, любимец фанатов «Овьедо», помощник Рамоса, Слуцкого и Гончаренко в ЦСКА снова в центре внимания. Правда, повод не из веселых — вынужденный уход Виктора Онопко из армейского клуба. Уход — после 11 лет работы тренером. С тремя золотыми медалями, двумя Кубками и тремя Суперкубками. И хотя этому событию уже два с лишним месяца, СМИ продолжают обсуждать его, выдвигая порой самые нелепые версии случившегося. Сам Виктор Савельевич реагирует спокойно. И только пожимает плечами: «Я же вам уже говорил — не зна-ю».

С Онопко мы бок о бок работали в сборной Романцева четыре года. Той самой, которую боготворили после победы на «Стад де Франс» над чемпионами мира французами и оплевали после мирового первенства в Японии.

И снова ЦСКА?

После расставания с армейским клубом Онопко решил перевести дух — проведать родных, побыть с семьей в Испании.

— Неожиданно в Овьедо со мной связался генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев и предложил приехать для переговоров по поводу нового проекта клуба, — начал наш разговор Савелич с объяснения, почему вновь оказался в столице.

— И в чем же он заключается?

— В расширении масштабов подготовки талантливой молодежи. У ЦСКА есть своя академия, некоторые воспитанники которой уже выступают за основной состав. Теперь вот есть вариант создать ее филиалы в разных городах России.

— Какая тебе отводится роль в этом важном процессе?

— Куратора, отвечающего за подбор преподавательских кадров, организацию и совершенствование учебно-тренировочного процесса. Все должно решиться в течение ближайшего месяца.

— Выходит, ты ставишь точку в профессии тренера-практика?

— Скорее многоточие. Мечта вернуться в большой футбол остается со мной. И если такая возможность появится, постараюсь ее осуществить. О чем и поставил в известность кураторов проекта. А пока в свободное время занимаюсь ремонтом квартиры на Кунцевской, играю с друзьями в футбол в Лужниках, хожу на телевидение.

— Уж не к Малахову ли на скандальные разборки с наследством кинозвезд и их самозваных детей?

— Там своих умников хватает. В качестве эксперта приглашают на «Матч ТВ». Еще недавно вместе с Александром Мостовым и Александром Тукмановым был на телеканале «Звезда», где у Славы Фетисова вспоминали нашу победу над французами на «Стад де Франс». Словом, только успеваю грим смывать. (Смеется.)

— Давай вернемся чуть назад. Признайся, за 11 лет в ЦСКА хоть раз задумывался о том, что с тобой могут расстаться? Ведь даже успешный Гус Хиддинк грустно шутит, что как бы ни шли дела, у него на случай увольнения всегда стоит собранный чемодан.

— Хотя я понимал, что тренер не вечен, такие мрачные мысли в голову все равно не лезли. Обычно в ЦСКА мы всегда продлевали контракты на год. И в конце сезона нам говорили — идем дальше! А здесь, возможно в связи с пандемией, заключали контракты на полгода. Но все равно ничего не предвещало разрыва. Сужу по нашим с Гончаренко отношениям, которые обычно определяют положение в команде помощников главного тренера.

— И сердце не екнуло, когда в тренерском штабе появился Василий Березуцкий?

— Было немного. Да и когда Ермакович приехал из Белоруссии, тоже мелькнуло — уж не под меня ли? Но я привык работать и жить сегодняшним днем. Повторяю, у нас с Гончаренко в отношениях все было идеально. Он всегда советовался по любым вопросам — как выстроить распорядок дня, сколько проводить тренировок, когда лучше лететь на выезд. И во всем мы приходили к общему мнению. К тому же я раз и навсегда усвоил — помощник должен во всем быть горой за главного тренера. Причем не только в работе. К примеру, однажды пришлось объясняться с фанатами, которые в «Лужниках» пригласили Хуанде Рамоса на жесткий разговор. В Англии пришлось успокоить какого-то дебила, оскорблявшего с трибуны Слуцкого. Да и с Гончаренко во время заварухи на «Локомотиве» я полез пожар гасить. Но так и должно быть — мы ведь один кулак.

— Сейчас, когда с момента твоего ухода прошло два месяца, как относишься ко всему случившемуся?

— Философски. Видимо, такова непредсказуемая тренерская судьба. К примеру, с Юрием Павловичем Семиным тоже контракт не продлили. С тренером, который поднял с колен разобранный «Локомотив», выиграл золото, Кубок, трижды выводил его в Лигу чемпионов! Хотя о причинах расставания с ним Палыч наверняка догадывается. Для меня же это по-прежнему загадка. А домыслы и намеки репортеров меня не волнуют. Придумывать небылицы — их хлеб.

Виктор Онопко. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Почему не сложилось у Рамоса

— А как ты оказался в ЦСКА?

— Я тогда работал в РФС. Позвонил Евгений Леннорович Гинер, с которым у меня по-прежнему самые добрые отношения, и предложил встретиться в клубе. Оттуда сразу же поехали на базу в Ватутинки. А по дороге он предложил поработать с Хуанде Рамосом, которого недавно пригласил возглавить ЦСКА: «Помоги ему, Витя, быстрее освоиться у нас. А по ходу и сам у него многому научишься». Разве можно отказаться от предложения, если мечтал о нем?

— Когда играл в Испании, с Рамосом общаться не доводилось?

— Лично — нет. Но я знал, каким авторитетом и уважением Рамос пользовался в стране и футбольной Европе, где с «Севильей» выигрывал Кубок УЕФА, а перед ЦСКА работал с «Реалом». Он всегда выглядел бодрым, уверенным человеком со своими взглядами на жизнь и футбол. Огромное внимание испанец уделял тактике. «Запомни, Виктор, в нашем деле главное — перехитрить соперника, заставить его играть так, как нам это удобно», — любил повторять Хуанде.

— Почему же это не сработало в ЦСКА?

— Для меня по сей день загадка. Рамос — жесткий, требовательный тренер. Каждое занятие вместе с отвечавшим за физподготовку Маркосом было продумано до мелочей. И начала с ним команда бодро, забив по три сухих мяча «Крыльям» и «Динамо». А потом поплыли — ни игры, ни результатов. И после 1:3 от «Москвы», проработав лишь пару месяцев, испанец с ЦСКА расстался. Его уход Гинер объяснил грядущей перестройкой клуба, в которую не вписывались финансовые условия Рамоса.

— Какие, кроме помощи Рамосу в адаптации, у тебя были обязанности в ЦСКА? Не было конкретного задания работать с защитниками, чем в свое время занимался в «Спартаке» Борис Поздняков?

— Такого не было. Кстати, я не сторонник того, чтобы помощники главного тренера персонально занимались только с игроками атаки, обороны или средней линии. Исключение — разве что работа с вратарями, у которых своя тренировочная специфика. Помощники должны быть участниками одного общего процесса, которым руководит главный тренер. А мы помогаем ему в этом. Конечно, были моменты, когда и Слуцкий, и Гончаренко советовались со мной, обсуждая какие-то нюансы в действиях защитников или варианты их оптимального использования. Порой это происходило по ходу матча или в перерыве, когда я что-то подсказывал молодым Карпову с Дивеевым.

— В ЦСКА понимали, что с уходом Игнашевича и братьев Березуцких линия обороны может стать самой проблемной?

— Конечно, об этом думали. Но тогда команду покинули еще Вернблум, Головин, Натхо, Миланов, Витиньо, Муса, так что Гончаренко пришлось строить, по сути, новую команду. Вернули из аренды Васина, начали подтягивать Чалова, Дивеева с Обляковым. Хотя найти сразу полноценную замену таким асам нереально. И больше всего это коснулось обороны, что, конечно, добавило нагрузки Акинфееву.

Виктор Васин. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Фукс еще покажет себя

— А почему в этой ситуации не пригодился Чернов, выступающий сейчас в самарских «Крыльях»?

— Я по-прежнему считаю его одним из самых перспективных центральных защитников. Никита отлично выглядел на сборах в Испании. Капелло даже приглашал его в сборную, где он провел пару матчей. Но когда в центре обороны появились Бекао с Дивеевым, парень задергался. А может, на тот момент ему просто недоставало тренерской поддержки. Или элементарно не хватило характера и терпения, которые необходимы в споре за место в составе. К тому же Чернов очень болезненно реагировал на замечания. Думаю, все это вместе взятое и не дало Никите заиграть в ЦСКА.

— А чем бы ты мог объяснить перепады в игре Васина?

— Это защитник от бога с данными Беккенбауэра. Но страшно невезучий — дважды подряд рвал кресты! Представляете, сколько сил и времени парень потратил на то, чтобы восстановиться и вернуться в строй. К сожалению, при этом не обошлось без потерь — упала стартовая скорость, стало хуже с координацией. Плюс появилась какая-то неуверенность, а вместе с ней и необъяснимые ошибки. Вспомните матч со «Спартаком», когда Виктор, вместо того чтобы выбить мяч из штрафной, отдал его сопернику, и Глушаков забил победный гол. Причем стремление перестраховаться, которое приводит к таким ляпам, проявляется у него именно во встречах с принципиальными соперниками ЦСКА.

— Не находишь, что несколько сдал Щенников, которому одно время прочили место в сборной?

— Жора, как и Васин, из невезучих. У него проблемы с голеностопом. Его лечение последний раз на три месяца лишило парня футбола. Но когда Щенников в порядке, то это работоспособный, грамотный защитник, с отличным дриблингом и великолепной левой ногой. Возможно, моментами ему не хватает характера и порой он теряется, если кто-то на поле в горячке накричит на него. Помню, меня, наоборот, это всегда подстегивало. А Георгий может скиснуть. Но он уже не один сезон помогает ЦСКА и наверняка будет ему очень полезен и в будущем.

— А что скажешь о бразильце Фуксе, купленном почти за десяток миллионов, но которого что-то не видно в составе?

— О цене говорить не буду — не моя тема. Но на меня бразилец сразу произвел приятное впечатление — быстрый, маневренный, думающий, что особенно ценно для центрального защитника. Благодаря Фернандесу, который в команде его опекает, быстро вошел в коллектив и уже пытается говорить по-русски. К сожалению, в матче с «Ахматом» за десять минут на поле он травмировал мышцу бедра. В свое время такая же болячка не давала покоя Юре Никифорову. Но у того был сильный ушиб, а у Фукса разрыв. И это может перейти в хронику. Перед «Ростовом» он уже начал работать в общей группе, а потом случился рецидив. Но Бруно чуть за двадцать. В такие годы справляются и с более серьезными неприятностями. А потому я не на стороне тех, кто считает покупку бразильца поспешной и неоправданной.

— Помнится, что большое будущее прочили еще одному защитнику — Вадиму Карпову. Но после бодрого начала он что-то закис.

— Ты правильно сказал, именно закис. Хотя начинал в 17 лет действительно обещающе — выносливый, по-футбольному наглый, решительный. С такими интересно работать. Но и его подкосила травма. А пока Вадик восстанавливался, место в центре обороны обжили Дивеев с Магнуссоном. И теперь нужно его отвоевывать. Считаю, что шансы на это у Карпова хорошие. А рецепт здесь старый — работа и вера в себя. Тем более, что в команде есть, у кого этому поучиться.

— Уж не об Акинфееве ли ты говоришь?

— Конечно, о нем. Игорь — уникальная личность! Вот уж кого природа наделила и талантом, и характером, которые с годами делают его еще крепче. И сейчас, когда ушли Игнашевич с братьями Березуцкими, а в обороне наступила пора перестройки, это особенно ощущается. До сих пор перед глазами, как пять лет назад в Казани он на последних минутах отразил удар с двух метров Ткачука и мы стали чемпионами. А его подвиг в серии пенальти на чемпионате мира с испанцами! На таких, как Игорь, команды держатся!

Игорь Акинфеев и Виктор Онопко. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Думаю, Акинфеев в сборную не вернется

— Как думаешь, вернется Акинфеев в сборную или не будет менять решения?

— Конечно, я тоже очень бы хотел этого. Но, хорошо зная характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все за и против.

— Известно, что Игнашевич — тоже хозяин своему слову, но Черчесову все-таки удалось его уговорить вернуться.

— У них разные позиции и разная степень ответственности. Если ошибку защитника еще можно исправить, то просчет вратаря — это гол! Именно поэтому он и объявил об уходе из сборной. Акинфеев — очень ответственный человек. Потому столько лет и незаменим в ЦСКА.

— Но однажды его напарником мог стать Сослан Джанаев. Почему сорвался его переход?

— Насколько я знаю, все было уже почти решено. Но на следующий день на базу приехали фанаты и заявили, что не хотят видеть Джанаева в ЦСКА. И руководство прислушалось.

— Зато ничего подобного не могло произойти с Рондоном. Не слишком ли рискованно приглашать футболиста, которому перевалило за тридцать?

— Появление любого новичка — всегда риск. Ясно, что после ухода Бистровича, Бийола и Гайча должны были кого-то приобрести. И когда у меня спросили про Рондона, которого можно было взять в аренду, я высказался за. Да он не юн, но надежен, адаптирован к России, знаком с нашим чемпионатом. Плюс опыт и умение забивать. Что он делал в Испании, Англии и Китае. Думаю, ЦСКА с ним не ошиблось.

— После дебюта в составе армейцев с «Локомотивом» Валерий Газзаев о том, как выглядел Рондон, сказал, что стоячий футбол остался в прошлом.

— Валерий Георгиевич — опытный специалист и имеет право на свое мнение. Да, Рондон в той встрече не блистал, но цеплялся за мяч, имел хороший момент, правильно открывался. А в следующей игре с «Ахматом» и забил, и голевой пас Влашичу отдал. Лично я в венесуэльца верю.

— Как и в то, что возвращение Промеса сделает игру «Спартака» острее и результативнее?

— Не вижу к этому никаких противопоказаний. Но здесь многое будет зависеть от того, как сложатся отношения голландца с тренером. С «Рубином» Квинси, от которого фанаты ждали чудес, мягко говоря, не блистал. Но ведь и партнеры игру провалили. Зато с «Краснодаром» команда взорвалась, а Промес отметил возвращение голом. Так что это первый шаг к тому, что надежды воплотятся в реальность.

— В таком случае не поспешил ли Дмитрий Аленичев заявить, что домашнее поражение 0:2 от «Рубина» перечеркнуло шансы «Спартака» в борьбе за золото?

— Думаю, здесь сыграло свою роль еще и кубковое поражение от «Динамо». Эти неудачи и невыразительная игра породили разговоры о том, что главная проблема «Спартака» — неопределенность, в которой пребывает команда, появившаяся в связи с предстоящим уходом Тедеско. Но 6:1 с «Краснодаром» перечеркнули мнения скептиков, вернув красно-белых в чемпионскую гонку. И это безусловная заслуга тренера, угадавшего с составом и тактикой, козырем в которой стала атакующая связка рослого Соболева со скоростным Ларссоном. Может, теперь на фарт Тедеско стоит проводить матчи в компании Федуна в виповской ложе? (Смеется.) А если серьезно, то насколько велик запас прочности «Спартака», можно будет прикинуть уже в следующем матче с разогнавшимся «Динамо».

— Как думаешь, удастся Семаку с «Зенитом» сохранить к финишу свою нынешнюю позицию?

— Больше да, чем нет. У Богданыча ровный подбор во всех линиях: лучшая атака — Дзюба с Азмуном, ударная связка в середине — Вендел с Малкомом, надежные Ловрен с Ракицким в обороне. И хотя впереди еще девять туров, если обойдется без травм, то Питеру может для очередного чемпионства хватить и нынешнего очкового отрыва.

— Говоря о ведущих игроках «Зенита», ты ничего не сказал о сразу вписавшемся в него защитнике Караваеве. Не находишь странным, что ЦСКА, в котором он вырос, не попытался вернуть его в команду?

— Как я слышал, обычно армейцы не возвращают футболистов, которые от них уходят. Исключением, по-моему, был только Вагнер Лав. Помню, как Слава начинал на моих глазах в ЦСКА. Чувствовалось, что у него хорошее будущее — скоростной, трудяга, всегда готов поддержать атаку. А теперь, поиграв в Европе, еще окреп и набрался опыта. Так что с его покупкой «Зенит» точно не прогадал, а сборная получила качественного флангового защитника.

Виктор Онопко и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Момент, за который стыдно

— Если вернуться к теме чемпионства «Зенита», то его поражение в Казани не поставило под сомнение золотой финиш команды Семака?

— Не скрою, сомнения появились. Но если с «Ростовом» питерцы провели встречу без фирменного домашнего куража, напрочь провалив концовку, то с «Рубином» это была уже другая команда — мощная, мобильная, игравшая только на победу. Конечно, ей явно не хватало в середине моторного Малкома, который бы в связке с Венделом мог бы добавить в атаке остроты Азмуну с Дзюбой. К тому же питерцам не давал разгонять атаки отвратительный газон. Безусловно, потеря трех очков — тревожный звонок. Но не сигнал бедствия! И пока не повод ставить под сомнение золотой финиш «Зенита».

— Проиграв «Локомотиву», ЦСКА сильно понизил шансы в гонке преследования?

— Не думаю. Даже уступив, армейцы создавали моменты, не раскисали, боролись. К тому же они проводили встречу без Акинфеева, Облякова, Дзагоева, Дивеева. А вот в матче с «Ахматом» уже показали — команда может быть собранной и кусачей. Потому из всех, кто бросился в погоню за «Зенитом», ставлю на ЦСКА. Хотя ему уже дышат в спину, вспыхнувшие по весне «Спартак», «Сочи», «Динамо» и «Локомотив».

— Мы достаточно обстоятельно поговорили об игроках армейской обороны. А среди защитников других клубов этот сезон открыл для тебя какие-то новые имена?

— Пожалуй, это только 22-летний Роман Евгеньев из «Динамо», который играет в молодежной сборной с Дивеевым. И еще удивлю, назвав Андрея Семенова из «Ахмата», которого в 31 год открытием не назовешь. Но в этом чемпионате он заиграл свежо и по-новому, подтверждая, что с годами защитник должен становиться мудрее.

— Назовешь свой вариант обороны сборной?

— Справа Фернандес, слева Щенников, в центре Джикия с Дивеевым. Мог бы еще и Караваев пригодиться.

— В завершение разговора хотелось бы узнать, был ли в жизни всегда служившего примером футболиста Онопко момент, за который ему по сей день стыдно перед самим собой?

— К сожалению, был. Это история, когда в сборной подписали письмо с просьбой отставки Павла Садырина. По сей день вспоминаю ее с болью и ощущением несправедливости по отношению к очень порядочному и преданному делу человеку. Тогда нами управляли те, кто любыми способами хотел убрать Павла Федоровича и поставить своего человека, убеждая, что так для команды будет лучше. А это иначе как подлостью не назовешь. Ситуацию изменил Борис Петрович Игнатьев, который позвонил моей жене Наташе и объяснил, что происходит на самом деле. Она рассказала все мне, а я поговорил с нашими спартаковскими ребятами. После чего мы приняли решение поехать на чемпионат мира в США. Но это была уже не та команда... Сейчас, спустя почти тридцать лет, испытывая чувство вины перед Павлом Федоровичем, еще раз мысленно прошу у него прощения за ту печальную историю. И только теперь я понял, насколько беззащитны люди нашей профессии.