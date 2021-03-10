Онопко дал прогноз, вернется ли Акинфеев в сборную на Евро-2020
Бывший тренер ЦСКА Виктор Онопко оценил возможность возвращения вратаря армейцев Игоря Акинфеева в сборную России для выступления на чемпионате Европы.
— Как думаете, вернется Акинфеев в сборную или не будет менять решения?
— Конечно, я тоже очень бы хотел этого. Но, хорошо зная характер Игоря, мне кажется, он от своих слов не отступит. Если Акинфеев что-то говорит, то делает это, взвесив все за и против.
— Известно, что Игнашевич — тоже хозяин своему слову, но Черчесову все-таки удалось его уговорить вернуться.
— У них разные позиции и разная степень ответственности. Если ошибку защитника еще можно исправить, то просчет вратаря — это гол! Именно поэтому он и объявил об уходе из сборной. Акинфеев — очень ответственный человек. Потому столько лет и незаменим в ЦСКА.
В последний раз Акинфеев выступал за сборную на домашнем ЧМ-2018, после чего завершил карьеру в национальной команде.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля.
(Александр Львов)
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