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Олег Тактаров: «Работа Черчесова видна, и это приятно удивило»

23:07
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Боец ММА Олег Тактаров поздравил сборную России с выходом на Евро-2020.

С победой и выходом на Европу! Есть мысль в нападении и неплохая игра в защите! Работа тренера видна, и это приятно удивило. Есть прогресс в игре команды... Молодцы! — написал Тактаров в своем Instagram.

Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Кипр — Россия

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Материалы сюжета: Сборная России в октябре-2019 - на Евро-2020!




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