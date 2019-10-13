Олег Тактаров: «Работа Черчесова видна, и это приятно удивило»
23:07
Боец ММА Олег Тактаров поздравил сборную России с выходом на Евро-2020.
С победой и выходом на Европу! Есть мысль в нападении и неплохая игра в защите! Работа тренера видна, и это приятно удивило. Есть прогресс в игре команды... Молодцы! — написал Тактаров в своем Instagram.
Сборная России в гостевом матче отбора чемпионата Европы-2020 разгромила Кипр (5:0) и вышла в финальный турнир. Команда Станислава Черчесова одержала седьмую победу подряд — это повторение рекордной серии сборной.
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