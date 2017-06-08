Около 17 тысяч билетов продано на товарищеский матч сборных России и Чили

Около 17 тысяч билетов продано на товарищеский матч между сборными России и Чили, который состоится в пятницу, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

Данная встреча пройдет в Москве на "Арене ЦСКА", вмещающей 30 тысяч зрителей, начало игры - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этого матча.

Ранее сообщалось, что все граждане Чили, желающие поддержать свою команду, попадут на игру бесплатно в рамках акции гостеприимства.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

