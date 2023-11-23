Булыкин считает, что сборной России нужно хвататься за матчи с Занзибаром и Танзанией

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о потенциальных соперниках национальной команды.

«За матчи с Занзибаром и Танзанией тоже надо хвататься? Конечно. Сейчас нет возможности играть международные матчи, многие сборные не хотят с нами играть, у многих другие задачи и другие официальные встречи. Поэтому с кем можем играть, с тем и нужно», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

В октябре «СЭ» сообщал, что РФС ведет переговоры о проведении товарищеских матчей против сборных Занзибара и Танзании.