Никита Симонян: "Наши футболисты уступают зарубежным в уровне функциональной подготовленности"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал об итогах заседания Технического комитета организации, на котором был заслушан доклад главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

- Сегодня на заседании Технического комитета мы заслушали выступление тренеров сборных команд России, включая наставника национальной дружины Станислава Черчесова, - приводит слова Симоняна официальный сайт РФС. - Тренеры выразили озабоченность тем, что на настоящий момент наши футболисты уступают зарубежным в уровне функциональной подготовленности, в чем раньше их всегда превосходили.

Специалистам требуется больше времени на подготовку сборных команд, чтобы достойно выступать на международной арене. Пока мы все, сборные и клубы, не будем плыть в одной лодке, мы не добьемся успеха. Лицом же отечественного футбола, прежде всего, являются национальные сборные.

Напомним, в июне сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020 встретится с командами Сан-Марино (6 июня) и Кипра (11 июня).

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //

Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира