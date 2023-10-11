Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 16:21

Непомнящий заявил о готовности нанести символический удар по мячу перед матчем Россия — Камерун

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Валерий Непомнящий.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о том, что он может нанести символический удар перед началом товарищеского матча сборных России и Камеруна.

«Я об этом в первый раз слышу. У меня такой информации нет. Меня пригласили на матч, я планирую приехать. Конечно, был бы готов нанести символический удар. Это святое дело для меня! Думаю, будет очень интересный матч», — сказал Непомнящий «СЭ».

Под руководством Непомнящего сборная Камеруна показала лучший результат на чемпионатах мира в истории команды. На ЧМ-1990 камерунцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили Англии (2:3 доп. вр.).

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Валерий Непомнящий
Футбол
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
1
1
Читайте также
Звонарева проиграла украинке Калининой во втором круге турнира в Чжэнчжоу
Овечкин не выбьет полтинник, Сорокин — лучший вратарь. Прогнозы «СЭ» на сезон НХЛ
Поезда столкнулись в московском метро. Главное
В НАТО пообещали решительный ответ при подтверждении атаки на Balticconnector
Зеленский заявил о последней стадии конфликта на Украине
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в октябре 2023: матч с Камеруном в Москве и Кенией в Турции
В сборной Камеруна рассказали о приеме в России: «Просто вау! Мировой уровень организации»
Матч сборной России против Камеруна посетят около 500 болельщиков с ограниченными возможностями
Самедов считает равными шансы сборных России и Камеруна на победу в товарищеском матче
Булыкин: «Хочется увидеть победу сборной России над Камеруном»
На матч Россия — Камерун реализовано 20 тысяч билетов
Агент Сафонов: «Камерун убиваться не будет в матче с Россией, можем и обыграть их»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «Хочется увидеть победу сборной России над Камеруном»

В РФС сообщили о сохранении отношений с УЕФА
Новости
RSS RSS
Все новости