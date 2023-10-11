Непомнящий заявил о готовности нанести символический удар по мячу перед матчем Россия — Камерун

Заслуженный тренер России Валерий Непомнящий в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию «РБ Спорт» о том, что он может нанести символический удар перед началом товарищеского матча сборных России и Камеруна.

«Я об этом в первый раз слышу. У меня такой информации нет. Меня пригласили на матч, я планирую приехать. Конечно, был бы готов нанести символический удар. Это святое дело для меня! Думаю, будет очень интересный матч», — сказал Непомнящий «СЭ».

Под руководством Непомнящего сборная Камеруна показала лучший результат на чемпионатах мира в истории команды. На ЧМ-1990 камерунцы дошли до четвертьфинала, в котором уступили Англии (2:3 доп. вр.).

Товарищеский матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.