Комличенко — о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном: «По результатам неудовлетворительно»

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал результаты товарищеских матчей с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

— Как можете подвести итоги товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном?

— По результатам неудовлетворительно.

— В целом то, что сыграли — хорошо?

— То, что сыграли, да, сборной собрались. Но все равно непросто, потренировались, первый раз вообще с ребятами играл на поле. В этом плане.

— В обеих странах не самое лучшее качество газона. Получалось ли себя беречь?

— Здесь получше, если честно. Намного лучше такое, чем искусственное, как в Таджикистане. Все равно и сегодня у нас травму получил Сильянов на таком поле. Для меня странно, почему полей нет нормальных.

— У «Ростова» вторая травма, с чем вы это связываете?

— Я не знаю. Можно сказать, что с полем. Я не знаю, с чем еще связать.

— С учетом того, что два игрока выбыли, впереди матчи Кубка России. Стоит ли задуматься об участии?

— Нет. Вопрос мы так не ставим. Травмы бывают и на ровном месте. В сборную ехать надо по-любому, двести процентов. От травм никто не застрахован.

— Есть мысли, с кем бы хотелось дальше сыграть?

— Хотелось бы с кем-нибудь в Европе, может быть, сыграть. Но это не мой вопрос. Нам, в принципе, без разницы с кем. С кем скажут играть, с тем и будем.