Комличенко — о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном: «По результатам неудовлетворительно»
Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал результаты товарищеских матчей с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
— Как можете подвести итоги товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном?
— По результатам неудовлетворительно.
— В целом то, что сыграли — хорошо?
— То, что сыграли, да, сборной собрались. Но все равно непросто, потренировались, первый раз вообще с ребятами играл на поле. В этом плане.
— В обеих странах не самое лучшее качество газона. Получалось ли себя беречь?
— Здесь получше, если честно. Намного лучше такое, чем искусственное, как в Таджикистане. Все равно и сегодня у нас травму получил Сильянов на таком поле. Для меня странно, почему полей нет нормальных.
— У «Ростова» вторая травма, с чем вы это связываете?
— Я не знаю. Можно сказать, что с полем. Я не знаю, с чем еще связать.
— С учетом того, что два игрока выбыли, впереди матчи Кубка России. Стоит ли задуматься об участии?
— Нет. Вопрос мы так не ставим. Травмы бывают и на ровном месте. В сборную ехать надо по-любому, двести процентов. От травм никто не застрахован.
— Есть мысли, с кем бы хотелось дальше сыграть?
— Хотелось бы с кем-нибудь в Европе, может быть, сыграть. Но это не мой вопрос. Нам, в принципе, без разницы с кем. С кем скажут играть, с тем и будем.