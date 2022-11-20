Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 18:08

Комличенко — о матчах с Таджикистаном и Узбекистаном: «По результатам неудовлетворительно»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий сборной России Николай Комличенко прокомментировал результаты товарищеских матчей с Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

— Как можете подвести итоги товарищеских матчей с Таджикистаном и Узбекистаном?

— По результатам неудовлетворительно.

— В целом то, что сыграли — хорошо?

— То, что сыграли, да, сборной собрались. Но все равно непросто, потренировались, первый раз вообще с ребятами играл на поле. В этом плане.

— В обеих странах не самое лучшее качество газона. Получалось ли себя беречь?

— Здесь получше, если честно. Намного лучше такое, чем искусственное, как в Таджикистане. Все равно и сегодня у нас травму получил Сильянов на таком поле. Для меня странно, почему полей нет нормальных.

— У «Ростова» вторая травма, с чем вы это связываете?

— Я не знаю. Можно сказать, что с полем. Я не знаю, с чем еще связать.

— С учетом того, что два игрока выбыли, впереди матчи Кубка России. Стоит ли задуматься об участии?

— Нет. Вопрос мы так не ставим. Травмы бывают и на ровном месте. В сборную ехать надо по-любому, двести процентов. От травм никто не застрахован.

— Есть мысли, с кем бы хотелось дальше сыграть?

— Хотелось бы с кем-нибудь в Европе, может быть, сыграть. Но это не мой вопрос. Нам, в принципе, без разницы с кем. С кем скажут играть, с тем и будем.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Катар 0
Эквадор 0
1-й тайм

Обе забьют - да

24%

2.26

П1

18%

3.70

П2

16%

2.30
⚽ Футбол. ЧМ
Сенегал
Нидерланды

ТБ 2.5

30%

2.20

ИТБ2 (1.5)

26%

1.83

Ф2(-1)

23%

1.98
⚽ Футбол. ЧМ
Англия
Иран

ИТБ1 (1.5)

28%

1.70

Ф2(1.5)

23%

1.74

Обе забьют - да

17%

3.00
Николай Комличенко
Футбол
Сборная России по футболу
Сборная Таджикистана по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
0
Читайте также
Гороскоп ЧМ-2022: Аргентина не любит Стрельцов, Франция — Раков и Дев
Криштиану может установить рекорд мира. Мбаппе дороже девяти сборных
Крупный пожар произошел на площади трех вокзалов в Москве
Площадь пожара в складском здании в центре Москвы увеличилась до 2,5 тыс. кв. м
Украинский военнослужащий незаконно зашел на территорию Белоруссии
Как вести себя на дороге
Материалы сюжета: Сборная России, осень-2022: сборы и матчи в сентябре и ноябре
Силкин обвинил игроков сборной России в непрофессионализме: «Стоячее болото!»
Джикия — о матче с Узбекистаном: «У Соболева были достаточно хорошие моменты»
Жуков об игре против Узбекистана: «У ребят очевидно отсутствует мотивация. Лучше уж двусторонки играть»
Джикикя — о сборной Узбекистана: «Почувствовал команду — достаточно хороший уровень»
Джикия — о товарищеских матчах: «Спокойно делаем свою работу и будем стараться становиться лучше»
«В России есть лишь один яркий игрок — Головин». Червиченко — о ничьей с Узбекистаном
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин: «То ли наша сборная сдала, то ли сборная Узбекистана так прибавила, что наши не могут ее обыграть»

Соболев: «Я не реализовал 3-4 момента, а в целом сегодня была точно неплохая игра»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости