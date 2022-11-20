Булыкин: «То ли наша сборная сдала, то ли сборная Узбекистана так прибавила, что наши не могут ее обыграть»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал «СЭ» ничью национальной команды в матче с Узбекистаном (0:0).

«Результат был бы приемлемым, если играл экспериментальный состав. А тут основной состав не смог победить. Понимаю, что это товарищеский матч, плохое поле, но вся страна ждала хорошего настроения перед открытием чемпионата мира. Придется теперь переключаться с непонятными мыслями: то ли наша сборная сдала, то ли сборная Узбекистана так прибавила, что наши не могут ее обыграть. Хотя были моменты, могли выиграть. Это товарищеские матчи, у футболистов нет большой мотивации. Еще и поле тяжелое. Тут надо давать шанс тем, кто больше замотивирован зарекомендовать себя тренерскому штабу сборной», — сказал Булыкин «СЭ».

Сборные России и Узбекистана впервые встречались друг с другом.

17 ноября россияне в Душанбе сыграли вничью со сборной Таджикистана (0:0).