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На матч Россия — Шотландия продано почти 60 тысяч билетов

10:09
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РФС реализовал около 60 тысяч билетов на домашний отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии, сообщили «СЭ» в пресс-службе организации. Встреча пройдет в четверг, 10 октября в «Лужниках».

Напомним, что при определенных обстоятельствах в матче сборная России может решить вопрос выхода в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев и ждать ничейного результата в матче сборных Кипра и Казахстана. (Александр Рогулев)

Сборная России по футболу: состав, новости и материалы //
Чемпионат Европы-2020: турнирные таблицы и расписание матчей, календарь и результаты игр отборочного турнира

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/euro/2020/

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