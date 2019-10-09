РФС реализовал около 60 тысяч билетов на домашний отборочный матч Евро-2020 с командой Шотландии, сообщили «СЭ» в пресс-службе организации. Встреча пройдет в четверг, 10 октября в «Лужниках».

Напомним, что при определенных обстоятельствах в матче сборная России может решить вопрос выхода в финальную часть Евро-2020. Для этого команде Станислава Черчесова нужно обыграть шотландцев и ждать ничейного результата в матче сборных Кипра и Казахстана. (Александр Рогулев)

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