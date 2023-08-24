Молодежная сборная России проведет два товарищеских матча с Узбекистаном

Учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России пройдет со 2 по 12 сентября.

Как сообщает пресс-служба клуба, команда Ивана Шабарова соберется на базе в Новогорске и будет тренироваться там до 5 сентября.

Затем сборная отправится в Бухару, где проведет два товарищеских матча со сборной Узбекистана. Встречи пройдут 8 и 11 сентября на стадионе «Бухара Арена», начало — в 16.00 по московскому времени.

Для участия в учебно-тренировочном сборе тренерский штаб молодежной сборной вызвал 23-х футболистов:

Вратари: Михаил Цулая («Ростов»), Тимофей Митров («Локомотив» Москва), Александр Дёгтев («Сочи»).

Защитники: Михаил Рядно, Вадим Чурилов (оба — ЦСКА Москва), Евгений Лукиных («Локомотив» Москва), Никита Бозов («Спартак» Москва), Никита Лобов («Зенит» Санкт-Петербург), Герман Игнатов («Ростов» Ростов-на-Дону), Максим Балахонов («Динамо» Москва), Алан Агаев («Родина» Москва).

Полузащитники: Михаил Щетинин, Алексей Батраков (оба — «Локомотив» Москва), Матвей Кисляк, Кирилл Глебов (оба — ЦСКА Москва), Алексей Колтаков («Ростов» Ростов-на-Дону), Григорий Ловцов («Краснодар»), Константин Воинков («Зенит» Санкт-Петербург), Егор Смелов («Динамо» Москва), Илья Ишков («Урал» Екатеринбург), Денис Пушкарёв («Волгарь» Астрахань).

Нападающие: Антон Шамонин («Ростов» Ростов-на-Дону), Лука Згурский (ЦСКА Москва).