Тихонов считает главным соответствие футболистов уровню сборной, а не клубную принадлежность

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов высказался о том, что в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор попали шесть игроков красно-белых.

«Давайте не будем говорить о том, заслуженно или не заслуженно попали в расширенный состав шесть футболистов «Спартака». Это расширенный список, это дело тренера, так решил, вызвали — хорошо. Радует ли такое количество футболистов «Спартака»? Без разницы, из какой команды вызывают, главное, чтобы футболисты соответствовали уровню игры сборной. Не просто так приезжали, а чтобы они соответствовали уровню», — приводит ТАСС слова Тихонова.

24 августа тренерский штаб сборной России объявил расширенный состав команды на сентябрьский сбор. В список вошли 6 игроков красно-белых: защитники Даниил Хлусевич, Георгий Джикия, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, полузащитник Антон Зиньковский и форвард Александр Соболев.

Сбор национальной команды пройдет в Новогорске с 4 по 12 сентября.