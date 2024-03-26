Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:00

Митрофанов сообщил, что представители ФИФА и УЕФА посетят конференцию РФС в июне

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос «СЭ» о дате организации ежегодной конференции организации.

— Представители УЕФА и ФИФА приезжали к нам прошлым летом. Насколько возможно, что они еще будут приезжать?

— Они приедут и в этом году на конференцию. Планируем ее провести в июне. У отчетной конференции достаточно стандартная повестка, она определена уставом. Формально по вопросам все то же самое. По содержанию вопросы могут быть разные.

Ранее на конференции РФС 22 июня 2023 года представитель УЕФА Йозеф Климент высказал мнение, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки. Представитель ФИФА Хайди Беха же выразила надежду на то, что ситуация вскоре разрешится.

РФС
Максим Митрофанов
УЕФА
ФИФА
5
7
Читайте также
Распался танцевальный дуэт Шанаева и Дрозд
Песков заявил, что осудившие спецоперацию спортсмены «стали бы исчадием ада»
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
«Разве без флага мы не будем знать, что это наш спортсмен?» Споры об Олимпиаде не стихают
Великая назвала несправедливой политикой призыв МОК к неучастию в Играх дружбы
Песков заявил, что российский атлет, осудивший СВО ради участия в Олимпиаде, «стал бы исчадием ада»
Валиева перестала получать президентскую стипендию
Мамедов считает, что условия МОК могут разделить общество на Олимпийских играх
Чемпион НБА зарегистрируется во «ВКонтакте»? Кто будет проверять россиян на право участвовать в Олимпиаде
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов — об УЕФА: «Контактировали на позапрошлой неделе. Сказать, что был прорыв, не могу»
Новости
RSS RSS
Все новости