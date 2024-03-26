Митрофанов сообщил, что представители ФИФА и УЕФА посетят конференцию РФС в июне

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов ответил на вопрос «СЭ» о дате организации ежегодной конференции организации.

— Представители УЕФА и ФИФА приезжали к нам прошлым летом. Насколько возможно, что они еще будут приезжать?

— Они приедут и в этом году на конференцию. Планируем ее провести в июне. У отчетной конференции достаточно стандартная повестка, она определена уставом. Формально по вопросам все то же самое. По содержанию вопросы могут быть разные.

Ранее на конференции РФС 22 июня 2023 года представитель УЕФА Йозеф Климент высказал мнение, что российские клубы вскоре вернутся в еврокубки. Представитель ФИФА Хайди Беха же выразила надежду на то, что ситуация вскоре разрешится.