Митрофанов — об УЕФА: «Контактировали на позапрошлой неделе. Сказать, что был прорыв, не могу»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о последних контактах с УЕФА.

— Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?

— На позапрошлой неделе.

— Насколько эффективно все прошло?

— Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Продолжается диалог.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.