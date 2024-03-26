Митрофанов — об УЕФА: «Контактировали на позапрошлой неделе. Сказать, что был прорыв, не могу»
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о последних контактах с УЕФА.
— Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?
— На позапрошлой неделе.
— Насколько эффективно все прошло?
— Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Продолжается диалог.
Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.
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