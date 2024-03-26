Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 08:45

Митрофанов — об УЕФА: «Контактировали на позапрошлой неделе. Сказать, что был прорыв, не могу»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Максим Митрофанов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал «СЭ» о последних контактах с УЕФА.

— Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?

— На позапрошлой неделе.

— Насколько эффективно все прошло?

— Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв, не могу. Продолжается диалог.

Сборная России с 2022 года отстранена от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Из-за этого российская сборная не сыграла в стыковом матче ЧМ-2022 против Польши и пропустила отборочный турнир Евро-2024.

Сборная России по футболу
Максим Митрофанов
УЕФА
26
15
Читайте также
Песков заявил, что осудившие спецоперацию спортсмены «стали бы исчадием ада»
Распался танцевальный дуэт Шанаева и Дрозд
Обвиняемые в теракте в «Крокусе» дали показания о заказчиках
Ивич ждет лета, Жорже не говорил «нет», в списке претендентов в основном испанцы. Как «Спартак» ищет замену Абаскалю
Глава СБУ подтвердил причастность Киева к подрыву Крымского моста
ФСБ разоблачила коррупционную группу из числа сотрудников Минэкономразвития
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Материалы сюжета: Сборная России в марте: матч с Сербией и отмена игры с Парагваем
Силкин: «Головин и Миранчук сейчас ведущие игроки сборной России»
Булыкин: «Головин, Миранчук и Захарян выглядели сильнее других игроков сборной России в матче с Сербией»
Захарян рассказал, по кому из российских игроков больше всего скучал
Мамедов рассказал о желании фехтовальщиков из США выступить на Играх дружбы
Захарян вернется в расположение «Реал Сосьедад» в понедельник
Карпин: «Центр обороны — самая проблемная линия? Ну это же очевидно»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов назвал главную цель в отношении сборной России

Митрофанов сообщил, что представители ФИФА и УЕФА посетят конференцию РФС в июне
Новости
RSS RSS
Все новости