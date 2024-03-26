В РФС рассказали, что усилия найти сборной России достойных соперников предпринимаются

Советник президента РФС Алексей Сорокин рассказал о новых возможных матчах сборной России.

«Все усилия, чтобы обеспечить сборной достойных соперников, предпринимаются. Из Европы они будут, Латинской Америки или Азии, не так важно. Главное — их уровень», — приводит слова Сорокина «РБ Спорт».

21 марта сборная России встречалась с Сербией. Национальная команда обыграла оппонентов со счетом 4:0. 7 июля в Минске состоится товарищеская игра против сборной Белоруссии.