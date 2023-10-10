Сафонов — о допуске сборных России до 17 лет: «Хочется, чтобы молодые ребята играли»

Вратарь сборной России Матвей Сафонов высказался о допуске российских национальных команд до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА.

— Сам внутри радуюсь, хочется самому играть. Хочется, чтобы молодые ребята играли, и им давали возможность играть. Дети не должны страдать. Является ли это шагом к тому, что мы появимся в европейском футболе? Посмотрим. Думаю, позитив в этом есть.

— Если бы для вас стоял выбор играть без флага и гимна, но играть, как бы к этому отнеслись?

— Хочется всегда играть с гимном и флагом своей страны. Но там все индивидуально, надо рассматривать каждую отдельную ситуацию. Для развития футболистов — главное играть.

— Что-то поменялось для тебя как для вратаря, учитывая, что «Краснодар» прервал гегемонию «Зенита»?

— Для меня ничего не поменялось. То, что мы в РПЛ на первом месте — это только треть сезона, еще ни о чем не говорит.

— Сколько футболистов ты знаешь в составе Камеруна?

— Одного.

— Кого?

— Онану.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.