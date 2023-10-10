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Сафонов — о матче с Камеруном: «Было большое желание сыграть дома. Хотелось бы увидеть полный стадион»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Вратарь сборной России Матвей Сафонов рассказал, как проходит подготовка национальной команды к товарищескому матчу с Камеруном.

— Что знаете о сборной Камеруна?

— Начался разбор соперника. Было большое желание сыграть дома, давно здесь не играли. Хотелось бы увидеть полный стадион.

— Давит ли на вас как-то то, что вы являетесь первым номером сборной? По крайней мере, так было на прошлых сборах.

— Нет. Прошел месяц: все могло поменяться. Я буду бороться за звание первого номера.

— Чувствуете ли вы свой особый статус в сборной? Вы чувствуете себя любимчиком Кафанова?

— Особый статус не чувствую. Но естественно мне приятно, что мне отдают предпочтение. Для меня очень важно играть за сборную, это единственный вариант сейчас посмотреть на футболистов, которые играют за границей. Это важно

— Много мемов с Онаной, вратарем Камеруна. Что скажете?

— Ничего не видел, но период с привозами мне очень хорошо знаком. Просто вратарская солидарность, поддержка.

— Вы согласны, что Камерун самый сильный соперник за последнее время у сборной?

— На бумаге, возможно. В игре посмотрим.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет в Москве на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина 12 октября. Начало — в 19.00 мск.

Матвей Сафонов
Сборная Камеруна по футболу
Сборная России по футболу
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