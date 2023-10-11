Матч сборной России против Камеруна посетят около 500 болельщиков с ограниченными возможностями

Руководитель проектного офиса устойчивого развития и социальной ответственности РФС Алексей Смертин рассказал, сколько болельщиков с ограниченными возможностями смогут посетить домашний матч сборной России против Камеруна.

«Матч сборной России против Камеруна на «ВТБ-Арене» посетят около 500 болельщиков с ограниченными возможностями здоровья и 200 сопровождающих», — сказал Смертин.

Ранее в службе коммуникаций РФС сообщили, что на матч Россия — Камерун реализовано 20 тысяч билетов.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.