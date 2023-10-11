На матч Россия — Камерун реализовано 20 тысяч билетов

В службе коммуникаций РФС рассказали «СЭ» о ходе продаж билетов на товарищеский матч между сборными России и Камеруна.

«На данный момент реализовано 20 тысяч билетов», — сообщили «СЭ» в службе коммуникаций РФС.

Матч между сборными России и Камеруна пройдет 12 октября на стадионе «Динамо» имени Льва Яшина. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Также национальная команда проведет товарищеский матч против Кении 16 октября в Турции. Начало — в 18.00 по московскому времени.