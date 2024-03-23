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23 марта, 09:02

Матч Россия — Парагвай отменен из-за теракта в Подмосковье

Руслан Минаев
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Сборная России.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Товарищеский матч между сборными России и Парагвая отменен из-за теракта в Московской области. Встреча должна была пройти на «ВТБ Арене» 25 марта в 20.00 мск.

«В связи с терактом, произошедшим в Красногорске, Российский футбольный союз и Парагвайская футбольная ассоциация приняли решение об отмене товарищеского матча между сборными России и Парагвая», — говорится в сообщении в Telegram-канале национальной российской команды.

Стороны договорились о том, что матч может состояться в другой период времени.

Отмечается, что болельщики, купившие билеты на матч, смогут вернуть денежные средства в полном объеме.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что все массовые мероприятия в столице на ближайшие выходные отменены.

Сборная Парагвая по футболу
Сборная России по футболу
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