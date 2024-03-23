Смородская поддержала решение об отмене матча Россия — Парагвай

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская в разговоре с «СЭ» высказалась об отмене товарищеского матча между Россией и Парагваем. Игра была отменена из-за теракта в Московской области.

«Абсолютно правильное решение. Поддерживаю его. Как можно веселиться, когда такое горе? Это ужасное горе и трагедия. Соболезную всем пострадавшим в этом страшном теракте», — сказала Смородская «СЭ».

Встреча должна была пройти на «ВТБ Арене» 25 марта.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокус Сити Холле» в Красногорске. По данным Следственного комитета, в результате теракта погибли более 60 человек, количество жертв может увеличиваться.