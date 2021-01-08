Мама Егора Титова расскажет о карьере сына

Новым гостем шоу РФС «Мама знает все» станет Людмила Титова, мать бывшего капитана «Спартака» и сборной России Егора Титова, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Она расскажет, почему ее сын начал заниматься футболом, а не конькобежным спортом, как все остальные в семье, о песнях вместо футбола и том, как футболиста могла подписать «Бавария».

Эфир пройдет на «Авторадио» 9 января, начало — в 13.00. Также запись появится на YouTube-канале сборной России по футболу.