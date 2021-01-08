Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Сборная России

Мама Егора Титова расскажет о карьере сына

19:36
Егор Титов с мамой.
Егор Титов с мамой.
Теги:

Новым гостем шоу РФС «Мама знает все» станет Людмила Титова, мать бывшего капитана «Спартака» и сборной России Егора Титова, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза. Она расскажет, почему ее сын начал заниматься футболом, а не конькобежным спортом, как все остальные в семье, о песнях вместо футбола и том, как футболиста могла подписать «Бавария».

Эфир пройдет на «Авторадио» 9 января, начало — в 13.00. Также запись появится на YouTube-канале сборной России по футболу.

Дополнительная информация:

https://rfs.ru/news/212965

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир