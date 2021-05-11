Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал «СЭ» вызов в национальную команду голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова.

«Сафонов до этого показывал достаточно хорошую и стабильную игру в воротах, несмотря даже на то, что «Краснодар» вторую часть сезона играл очень неровно, мягко говоря. Но рано или поздно Матвей заслужил бы вызов в сборную. В нынешней ситуации стоит порадоваться за него и поддержать его, как и всех остальных игроков сборной России», — сказал Малафеев «СЭ».

Малафеев считает, что отсутствие в заявке Маринату Гильерме и Александра Максименко — это исключительно решение тренерского штаба .

«Тренерский штаб лучше понимает тех игроков, которых вызвал в сборную. В России много хороших вратарей, которые достойны играть в главной команде страны. С такой конкуренцией тяжело каждому игроку найти место в сборной. Думаю, что все может каким-то образом измениться, кого-то могут дозаявить, какая-то ротация или замены, но это будет больше связано с каким-то форс-мажором. Ничего не могу добавить к нынешней заявке. В составе находятся все самые сильные игроки», — добавил Малафеев.

Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 11 городах Европы. Россия сыграет в группе В против таких сборных, как Дания, Финляндия и Бельгия.

(Екатерина Звенигородская)