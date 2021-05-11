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Малафеев объяснил отсутствие Смолова в составе сборной России на Евро-2020

16:41
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Экс-вратарь сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал расширенный список национальной команды на чемпионат Европы-2020. Он объяснил отсутствие в составе форварда Федора Смолова.

«Не знаю, с чем связано отсутствие Смолова в заявке. Во второй части чемпионата он показал достаточно хорошую игру. У тренерского штаба свое видение. Учитывая, что все объявленные нападающие фактурные, скорее всего, будет схема с одним ярко выраженным форвардом и двумя таранного типа в каких-то ситуациях. Возможно, решение зависело больше от тактических соображений, нежели от каких-то иных ситуаций, которые сейчас могут обсуждаться», — сказал Малафеев «СЭ».

Игроки «Локомотива» Антон Миранчук, Федор Смолов и Маринату Гильерме не попали в список футболистов, которые будут готовиться с командой к Евро-2020. Окончательная заявка на Евро-2020 из 26 фамилий должна быть отправлена в УЕФА до 1 июня, после чего в ней можно делать замены только в случае форс-мажоров (серьезных травм или болезней до старта команды в финальном турнире, также есть возможность менять вратарей по ходу чемпионата).

(Екатерина Звенигородская)

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