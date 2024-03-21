Митрофанов: «Главная цель, чтобы сборная России играла в официальных матчах»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал, когда последний раз общался с представителями УЕФА.

— У вас получилось организовать просто прекрасное событие. Есть ли мечта сделать более глобальное событие по отношении к сборной России?

— Чтобы сборная России играла в официальных матчах. Это зависит не от нас? От нас это тоже зависит. Пусть это будет нашей главной целью.

— Когда в последний раз вы контактировали с УЕФА?

— На прошлой неделе.

— Насколько эффективно все прошло?

— Это постоянная работа. Сказать, что был какой-то прорыв не могу. Продолжается диалог.

21 марта в Москве на «ВТБ Арене» пройдет товарищеский матч сборных России и Сербии. Начало — в 20.00 мск.