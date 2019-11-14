Защитник сборной России Максим Беляев рассказал, как для национальной команды прошли сборы в Сочи. Россияне примут сборную Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге в рамках отборочного турнира Евро-2020, а 19 ноября на выезде встретятся с Сан-Марино.

— Первые дни работали над восстановлением, два последних дня очень хорошо поработали над тактикой, физику подтянули, — цитирует ТАСС Беляева. — Я считаю, что сбор прошел удачно, и все, что мы запланировали, тут воплотили. Мы можем победить Бельгию за счет самоотдачи, командных действий, будем слушать установки тренера, если все правильно выполнять, то и успех придет.

Про будущий чемпионат Европы мы пока не думаем, у нас есть два матча. Мы сейчас готовимся, задача выиграть и постараться занять в группе первое место.

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