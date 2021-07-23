Лев Лещенко поддержал назначение Карпина на пост главного тренера сборной России

Народный артист, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Карпин — способный парень и профессионал. Его работа и в «Ростове», и в «Спартаке» была достаточно продуктивная. С нашими футболистами очень сложно работать, но сегодня надо спасать ситуацию. Надо успеть до отборочных матчей сделать грамотные тактические установки, определить задачи и цели. Мне нравится Карпин. Я его абсолютно поддерживаю. Грамотный, нормальный парень», — сказал Лещенко «СЭ».

В пятницу, 23 июля, РФС объявил о назначении Карпина на пост главного тренера сборной России. Тренер будет совмещать работу в сборной и «Ростове».