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Ольга Смородская: «Я верю в Валерия Карпина! Очень рада за нашу сборную»

20:20
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
Ольга Смородская. Фото Никита Успенский, «СЭ»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я очень рада за нашу сборную. Карпин — это настоящий и хороший тренер. «Валера, верим» теперь, наверное, будет на каждом матче сборной. Подготовить команду к отбору на чемпионат мира-2022 — это архисложная задача. Карпин не привык отступать. Лично я в него верю. Считаю, что он очень талантливый человек», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.

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