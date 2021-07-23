Ольга Смородская: «Я верю в Валерия Карпина! Очень рада за нашу сборную»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» назначение Валерия Карпина на пост главного тренера сборной России.

«Я очень рада за нашу сборную. Карпин — это настоящий и хороший тренер. «Валера, верим» теперь, наверное, будет на каждом матче сборной. Подготовить команду к отбору на чемпионат мира-2022 — это архисложная задача. Карпин не привык отступать. Лично я в него верю. Считаю, что он очень талантливый человек», — сказала Смородская «СЭ».

Ранее, 23 июля, РФС сообщил о назначении 52-летнего Карпина новым главным тренером сборной России. Специалист будет совмещать работу в «Ростове» и национальной команде.

Контракт с Карпиным будет действовать до 31 декабря 2021 года с возможностью дальнейшего продления соглашения.