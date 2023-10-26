Кутепов — о матче с Испанией: «Черчесов сказал: «Ну что, сегодня заколем испанского бычка!»

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью «СЭ» назвал самое яркое воспоминание, связанное со Станиславом Черчесовым.

«У нас была прогулка по базе перед матчем с Испанией. И Станислав Саламович сказал такую фразу: «Ну что, испанского бычка заколем сегодня!» Это звучало так уверенно, будто уже случилось. Сначала мы это восприняли с удивлением, а потом поняли: это был посыл для команды: «Ребят, у вас нет другого варианта. Как хотите, но вам нужно это сделать», — сказал Кутепов «СЭ».

На чемпионате мира 2018 года сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

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