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26 октября, 15:00

Кутепов: «После ЧМ пару недель приходил в себя, не было эмоций. Супруга спрашивала, что со мной»

Артем Бухаев
Корреспондент
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Сергей Игнашевич и Илья Кутепов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник сборной России Илья Кутепов в интервью «СЭ» рассказал, как восстанавливался после завершения чемпионата мира-2018 в России.

«Мы были очень вымотаны — как физически, так и эмоционально. Если бы прошли дальше... Может, у Черчесова остались какие-то еще козыри в рукаве, чтобы встряхнуть нас. Но там бы пришлось играть не на морально-волевых, а на жилах. Два тяжелых матча — с Испанией и Хорватией... В них отдали все, что могли! После чемпионата мира пару недель я просто приходил в себя. Меня супруга спрашивала: «Все нормально? Что с тобой?» А у меня просто не было эмоций. Физически ты двигаешься, ешь, спишь, но ты в какой-то прострации, существуешь. Какое-то эмоциональное опустошение», — сказал Кутепов «СЭ».

На чемпионате мира 2018 года сборная России в 1/8 финала обыграла команду Испании (1:1, по пенальти — 4:3), а в четвертьфинале уступила Хорватии (2:2, по пенальти — 3:4).

Полностью интервью Ильи Кутепова читайте на сайте «СЭ».

Илья Кутепов
Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная России по футболу
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