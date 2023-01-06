Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 11:20

Орлов — о переходе России в Азию: «А кто нас там ждет? Мы всегда были ориентированы на Европу»

Орлов считает, что России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола
Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход РФС в Азию. Орлов считает, что России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

— А в РПЛ есть центральные защитники, которые соответствуют уровню «Зенита»?

— Нет. Я таких не вижу. Увы. Ситуация непростая. В сборной играет Осипенко. При всем к нему уважении, нам нужны более сильные исполнители на этой позиции. Нам все-таки надо ориентироваться на европейские стандарты...

— Не на азиатские?

— Нет. Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история... И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит.

Ранее РФС принял решение о создании совместной рабочей групы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, оно было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

Футбол
РФС
Геннадий Орлов
1
5
Читайте также
Овечкин помог «Вашингтону» переиграть «Коламбус»
Федерация тенниса Австралии не будет отстранять россиян от участия в Australian Open
Президент США Байден заявил, что конфликт на Украине находится на критически важном этапе
В Германии указали на потерю Западом лидирующей роли в мире
СМИ сообщили о прорыве российскими войсками обороны ВСУ в Соледаре
В ООН указали на важность завершения конфликта на Украине
Материалы сюжета: Российский футбол: возможный переход РФС в Азию после санкций в Европе и мире
Экс-игрок «Зенита» Баранник поддержал решение РФС не переходить в Азию
Джикия не против перехода РФС в АФК: «Почему бы и нет?»
Джикия о Левандовски, поддержавшем отказ Польши играть с Россией: «Есть мнение — оставь его при себе»
«В новогоднюю ночь загадал, чтобы чиновники ФИФА и УЕФА одумались». Романцев — о российском футболе, Промесе и борьбе за золото
Чепчугов: «В УЕФА работают люди с душой и сердцем — это позволит нам найти точки соприкосновения»
Сорокин оценил выступление сборной России по футболу в 2022 году
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Экс-защитник «Рубина» Попов: «Думаю, Канчельскис перегнул в своих высказываниях»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости