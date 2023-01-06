Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» прокомментировал возможный переход РФС в Азию. Орлов считает, что России не стоит вступать в Азиатскую конфедерацию футбола.

14.01.2023 | Манчестер Юнайтед — Манчестер Сити

— А в РПЛ есть центральные защитники, которые соответствуют уровню «Зенита»?

— Нет. Я таких не вижу. Увы. Ситуация непростая. В сборной играет Осипенко. При всем к нему уважении, нам нужны более сильные исполнители на этой позиции. Нам все-таки надо ориентироваться на европейские стандарты...

— Не на азиатские?

— Нет. Я против перехода в Азию. Надо подождать. Надеюсь, все образуется и нас вернут в европейские турниры. Мы всю жизнь ориентированы на Европу. Зачем менять вектор? И как там все будет устроено, в этой Азии? Ждут ли нас там? А экономика? Непонятная история... И не только я скептически отношусь к азиатскому направлению. Опытнейший Вячеслав Колосков сразу же сказал, что ничего хорошего в этой идее не видит.

Ранее РФС принял решение о создании совместной рабочей групы, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам, оно было принято на заседании исполкома РФС.

В феврале 2022-го ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.